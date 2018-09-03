الأقمار الصناعية ترصد منشأة صاروخية ايرانية في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت صور تم التقاطها عبر أقمار صناعية تطوير إيران لمنشأة تصنيع صواريخ غربي محافظة حماة، وتحديداً في منطقة “وادي جهنم”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، الجمعة، أن الصور تظهر أعمال بناء جارية في منشأة تقع في وادي جهنم قرب مدينة مصياف.

ونشرت الصور، شركة “ImageSat International”، المتخصصة في التقاط الصور الفضائية وتحليلها، متوقعة أن تكمل إيران تشييد المنشأة في أوائل 2019.

وقالت “ISI” إن بعض الهياكل الموجودة في المنشآة ترتبط بتصنيع وتجميع أنواع مختلفة من صواريخ أرض-أرض، مشيرة إلى أنها، أي الهياكل، مشابهة لمنشآت تصنيع الصواريخ في “بارشين” و”خوجير” داخل إيران.

وتقع المنشأة الجديدة في نطاق حماية منظومة صواريخ “إس 400” المضادة التابعة لقوات العدوان الروسي بسوريا، الأمر الذي يظهر أن الإيرانيين يستغلون القدرات الدفاعية للروس، لتفادي ضربات إسرائيلية وغربية، وفق تحليل الشركة.

وكانت صور مشابهة نشرت في آذار/ مارس الماضي، كشفت بناء طهران لقاعدة عسكرية قرب دمشق، وذكرت تقارير حينها أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقوم بتشغيلها.

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