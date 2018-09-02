مسؤولون أمريكيون: سنضرب سوريا إذا إستخدم النظام الكيماوي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن السفن الروسية المنتشرة في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية قد تساعد في تقفي مسار وإعتراض الصواريخ الأمريكية.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية في سوريا إذا اإستخدمت قوات النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الهجوم المرتقب على إدلب.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يظهر أن روسيا تستعد أيضا لعمليات إدلب، حيث أعلنت موسكو عن تدريبات عسكرية بحرية واسعة في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسؤولون المطلعون على ما جرى مناقشته فيما يتعلق بالملف السوري وعمليات إدلب، إن قائمة من الأهداف التابعة للنظام السوري وضعت وجاهزة للتنفيذ.

وقال الكولونيل المتقاعد ريك فرانكونا محلل الشؤون العسكرية إن معركة إدلب ستكون حاسمة وستستمر حتى النهاية، مشيرا إلى أن "الثوار" لن يستسلموا باعتبار أنه لم يتبقى مكان آخر في سوريا يمكنهم الانتقال إليه كما كان الحال في العمليات التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد.

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