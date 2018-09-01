مقتل إمرأة حامل وطفلتها بقصف لقوات النظام على إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (المرصد السوري)

قتلت إمرأة حامل وطفلتها في قصف مدفعي شنّته قوات النظام السوري على منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن قوات النظام تستهدف بشكل يومي مناطق الفصائل المعارضة بالقصف المدفعي مما يؤدّي أحياناً إلى سقوط ضحايا.

ويتوقع مراقبون أن تشكّل منطقة سهل الغاب وجسر الشغور المحاذية لها أحد أول أهداف العملية العسكرية الوشيكة لقوات النظام في إدلب.

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وتكمن أهمية سهل الغاب وجسر الشغور المحاذي لها، في قربهما من محافظة اللاذقية ومنطقة الساحل التي يتحدر منها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

هذا و تستعد القوات السورية لتنفيذ هجوم على المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، مستندة إلى الدعم الروسي الذي مكن قوات النظام منذ العام 2015 من إستعادة 60% من الأراضي التي خسرت السيطرة عليها منذ بدأ النزاع في 2011 الماضي.

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