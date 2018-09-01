قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز بريف حلب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقع انفجار قرب مسجد الميتم في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، أسفر عن مقتل مدنيين وسقوط عشرات الجرحى. وبحسب ما ورد على وسائل التواصل الإجتماعي، فإن التفجير استهدف خيمة اعتصام مدني أمام المجلس المحلي في مدينة اعزاز، موضحة أن الخيمة كانت تضم العشرات من المدنيين المطالبين بحل مجلس المدينة.

وأضافت المعلومات أن الانفجار تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وسقوط عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى اللحظة.

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