عاجل

انفجارات ضخمة بمطارة المزة العسكري في دمشق

أخبار الآن| دمشق - سوريا - (وكالات)

نقلت وكالة الانباء التابعة للنظام سانا عن مصدر عسكري نفيه تعرض مطار المزة العسكري لقصف اسرائيلي ، واوضح المصدر العسكري ان الانفجار نجم عن ماس كهربائي بمستودع للذخيرة بالقرب من المطار.

وجاء ذلك بعد بعد تناقل وسائل اعلام انباء عن استهداف المطار بغارات اسرائيلية .

وقال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم النظام السوري إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية للنظام السوري ترد على الهجوم.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

إقرأ أيضاً:

مقتل إمرأة حامل وطفلتها بقصف لقوات النظام على إدلب

#دمشق #سوريا #مطار المزة العسكري #اسرائيل

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...