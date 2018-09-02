انفجارات ضخمة بمطارة المزة العسكري في دمشق

أخبار الآن| دمشق - سوريا - (وكالات)

نقلت وكالة الانباء التابعة للنظام سانا عن مصدر عسكري نفيه تعرض مطار المزة العسكري لقصف اسرائيلي ، واوضح المصدر العسكري ان الانفجار نجم عن ماس كهربائي بمستودع للذخيرة بالقرب من المطار.

وجاء ذلك بعد بعد تناقل وسائل اعلام انباء عن استهداف المطار بغارات اسرائيلية .

وقال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم النظام السوري إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية للنظام السوري ترد على الهجوم.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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