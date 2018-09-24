سفن إيرانية تدير عمليات الحوثي في البحر الأحمر

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)

كشف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي صورا لسفينة إيرانية في البحر الأحمر تدير العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي لتهديد حرية الملاحة الدولية.



وأوضح في مرتمر صحفي إن السفينة الإيرانية "سافيز" مسجلة تجاريا ولكنها عسكرية، مضيفاً أن السفن الإيرانية في البحر الأحمر تحمل أجهزة تنصت وتقوم بأعمال مشبوهة.

وأضاف المالكي أن النظام الايراني يواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة وخرق القانون الدولي.

وتابع بالقول إن ميليشيات الحوثي تواصل إستخدام المدنيين في الحديدة دروعاً بشرية، مشير إلى أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية يواصل جهود مكافحة الارهاب بينما تواصل قوات الشرعية تقدمها على مختلف الجبهات في اليمن.

من جهة أخرى، أعلن المالكي ان التحالف يعتزم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فتح ثلاثة ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة غرب اليمن والعاصمة صنعاء.

وقال إن التحالف يعمل مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوشا" من أجل فتح هذه الممرات، موضحاً أن "الهدف من إنشاء هذه الممرات تأمين الطرق للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة" مشيرا إلى وجود ثلاثة ممرات تربط بين المدينتين.



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