مئات القتلى من أطفال جندهم الحوثيون في اليمن

أخبار الآن | جنيف -سويسرا (صحف)



نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان "تحالف رصد" أمس، ندوة حول الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة بين التعليم والتجنيد للأطفال، على هامش اعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.



واكد التحالف في الندوة التي ادارتها الدكتور وسام باسندوة بحضور سفير النظام السيادي لمالطا، وعضو معهد القانون الدولي الإنساني الدكتور ميشيل فيثوي، ونائب رئيس جمعية الحق أولا البروفيسور عثمان الحاج، قتل 1539واصابة 1166 طفلاً بجروح اثر حملات التجنيد الاجباري لمن هم دون ثمانية عشر عاما التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلايية في مختلف المحافظات.



واستعرض الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، مشيراً الى ان المليشيا الحوثية جندت خلال الفترة من يوليو 2014م وحتى يوليو 2018م ستة آلاف وأربع مئة وثمانية أطفال في 19 محافظة.



واشار الى ان المليشيا الحوثية الانقلابية عملت على اختطاف وتهجير المدرسين الرافضين لأفكارها الطائفية واحلال موالين لهم، وقامت بنهب ممتلكات المؤسسات التعليمية وتحويل الأنشطة المدرسية الى أنشطة لتكريس التطرف والعنف وتحويل المدارس الى مصيدة لتجنيد الأطفال في اليمن وتحويل المدارس الى ثكنات عسكرية وافساد العملية التعليمية وتحويل المدارس إلى ملاجئ للنازحين وثكنات عسكرية.



واكد العليي ان ميليشيا الحوثي تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات الستة المتمثل باستغلال الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة وذلك بواقع (6172) حالة تجنيد لمن هم دون سن الثامن عشرة (18) عاما، لافتاً الى ان 52 في المئة من اجمالي الاطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي تتراوح أعمارهم بين (13- 15) عاما، وهي النسبة الأعلى تليها الفئات العمرية التي تتراوح بين (16-17) عاما بنسبة 41 في المئة ثم الفئات التي تتراوح بين 8- 12 سنة بنسبة 7 في المئة والتي تعد النسبة الادنى للأطفال المجندين في صفوف الجماعة ذاتها.

من القاهرة عبر الاقمار الصناعية العقيد ركن يحيى أبو حاتم خبير عسكري و استراتيجي

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