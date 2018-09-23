بومبيو: إيران تعرقل عملية السلام في اليمن

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، إن من الممكن تحقيق السلام في اليمن فقط في حال توقفت ايران عن دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تطلقها الميليشيات من داخل الاراضي اليمنية باتجاه السعودية .

وأكد بومبيو في تصريحات لوسائل اعلام امريكية، أن لا حوار مع إيران، إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح ميليشيات حزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن إيران لم تظهر أي دليل على وقف دعمها للإرهاب في مناطق عدة بالعالم.

ويأتي تصريح بومبيو بعد يومين من كشف مسؤول كبير في وزارته عن أن الصاروخ، الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لطهران، على مطار الرياض، إيراني الصنع.

وقال المبعوث الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية، برايان هوك، إن "الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض تهديد للأمن الدولي، تخيلوا لو أطلق على مطار هيثرو في لندن".

وكان هوك يشير إلى الصاروخ البالستي، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، في نوفمبر 2017.

وفي المقابل، أشادت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالخطوات التي يتخذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من أجل الحفاظ على حياة المدنيين.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن التحالف يتجاوب مع كل الملاحظات التي تبديها واشنطن.

وأكدت واشنطن أن إدارة الرئيس ترامب ستواصل العمل عن كثب مع التحالف العربي لضمان دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

إقرأ أيضاً:

الإمارات تواصل تقديم مساعدات إلى حضرموت

مجلس الأمن يثمن رعاية الملك سلمان لاتفاق جدة للسلام



