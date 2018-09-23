الإمارات تواصل تقديم مساعدات إلى حضرموت
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم توزيع المساعدات الاغاثية على أهالي منطقة المقد وضواحيها في مديرية الشحر في حضرموت لتحسين ظروفهم المعيشية.
ووزعت فرق ٌ تابعة للهيئة 300 سلة غذائية، مستهدفة 1500 فرد من الأسر الفقيرة.
وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت محمد عبيد الشامسي "إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية".
ومن جانبهم، ثمن المستفيدون هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم اليومية
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