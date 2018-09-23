الإمارات تواصل تقديم مساعدات إلى حضرموت

... مقتل 7 عسكريين يمنيين في هجوم للقاعدة قتل سبعة عسكريين يمنيين في كمين نصبه مسلحون من تنظيم القاعدة بوسط مدينة الشحر بمحافظة حضرموت بأحد معاقل التنظيم المتطرف، على ما افاد مصدر امني الثلاثاء. حيث أن مسلحو القاعدة شنوا هجوما بالاسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي اثناء مرور شاحنات عسكرية في وسط مدينة الشحر مما ادى إلى تدمير العربات العسكرية الى مقتل جنديين واصابة اخر ".

... تجمع قبائل حضر موت يسيطرون على مطار الريان ويزحفون إلى المكلا لطرد القاعدة سيطرت قبائل حضرموت على مطار الريان ومدينة الشحر قبل الزحف إلى المُكلا، وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن أعلن حلف قبائل حضرموت التوجه إلى مدينة المكلا لتطهيرها من عناصر القاعدة.

... لمن يهمه الأمر.. مدن غربية تقدم مقابلا للاقامة فيها! قد يجد البعض الأمر غريبا، فما من مدينة تقدم مقابلا للسكان للعيش فيها، لكن هناك مدن غربية تحتاج الى قاطنين من أجل انعاش اقتصادها من جديد.. اكتشفها لو كنت تهوى الهجرة!

... خبراء يحذرون: داعش يستغل الفوضى في ليبيا لتنظيم صفوفه بدأ تنظيم داعش ينشط ويستعد للظهور مجددا في ليبيا في ظل حالة الفوضى التي تعاني منها الدولة المحورية في شمال أفريقيا، وتمثل أفضل عامل لضم مقاتلين جدد للتنظيم..

... الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أدى وزراء حكومة الوفاق الوطني بالسودان، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير.