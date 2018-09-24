فولفو توقف تجميع شاحناتها في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال متحدث باسم شركة فولفو السويدية للشاحنات إن الشركة أوقفت تجميع شاحنات في إيران لأن العقوبات الأمريكية تحول دون حصولها على مستحقاتها.



وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس آب فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها. وأجبرت العقوبات شركات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار بإيران.

وقال فريدريك إيفارسون المتحدث باسم فولفو إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران في ضربة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية التي تمكنت على عكس قطاعي الطاقة والمصارف من توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الأوروبية.

وأبلغ إيفارسون رويترز أنه”مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأمريكية... لا يعمل النظام المصرفي في إيران. لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا“.

وطبق الاتحاد الأوروبي قانونا لحماية شركاته لكن العقوبات حالت دون تعامل البنوك مع الشركات الإيرانية إذ يمكن لواشنطن أن تمنع أي بنك يقدم تسهيلات لهذه الشركات من التعامل من خلال النظام المالي الأمريكي.

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