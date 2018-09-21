مناورة عسكرية لإيران في مضيق هرمز

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

تنفذ القوات الجوية الإيرانية مناورات بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو ثلث النفط المتداول في البحر..

التدريبات العسكرية التي تجري فوق مياه الخليج العربي وبحر عمان تحمل رسالة تحذير لما تقول إيران إنهم أعداء وسيواجهون ردا صارما وسريعا حال استخدمت القوة ضدها .

وتأتي التهديدات العسكرية لإيران ، في خضم الضغوطات الاقتصادية التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي..

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كان أكد أواخر أغسطس الماضي أن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية، وإيران لا تسيطر عليه كما تزعم.

كما شدد على أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد سابقاً بإغلاق المضيق، مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه. وقال قائد البحرية في الحرس الجنرال علي رضا تنكسيري، إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج.

يذكر أن تلك التدريبات تأتي ضمن استعراضات سنوية تقوم بها طهران في ذكرى بدء حرب الخليج عام 1980 واستمرت 8 سنوات، إلا أنها تتزامن هذه السنة مع ضغوط سياسية واقتصادية هائلة تتعرض لها إيران.

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