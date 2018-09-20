فولكسفاغن تعتزم الانسحاب من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تعتزم شركة فولكسفاغن إنهاء جميع عملياتها تقريباً في إيران، وذلك نقلاً عن مسؤول أمريكي قاد المناقشات مع شركة صناعة السيارات، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وأعلن ترامب في مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل موافقتها على تقييد برنامجها النووي.

وذكرت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقنعت فولكسفاغن بالامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ووفقا لتقرير بلومبرغ، قاد السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل المحادثات مع شركة صناعة السيارات التي تتخذ من فولفسبورج مقرا لها.

وأشار التقرير إلى أن فولكسفاغن ستستطيع إجراء بعض الأنشطة في إيران لأسباب إنسانية.

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