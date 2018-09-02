الاعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أعلن 16 عشر مكوناً سياسيا عراقيا تشكيل التحالف البرلماني الأكبر، وفق ما ذكرت مصادر صحفية.

وضمت الكتلة الأكبر بقيادة تحالف سائرون بزعامة الصدر، كلاً من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وإئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإئتلاف الوطنية بقيادة نائب رئيس الجمورية إياد علاوي، فضلا عن القرار والجبهة التركمانية وبيارق الخير والمكون المسيحي والصابئي وغيرها، ليصل عدد نوابها إلى 177 نائباً.

يشار إلى أن ائتلاف النصر تعرض لانقسام بعد إقالة رئيس تكتل العطاء المنضوي في ائتلاف النصر، فالح الفياض، الذي كان يترأس جهاز الأمن الوطني، فضلا عن رئاسة هيئة الحشد الشعبي، فيما لم يتم الكشف عن أعداد المنشقين.



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