الجيش اليمني يحرر مديرية الظاهر في صعدة بالكامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الجيش اليمني إن قواته وبإسناد من قوات التحالف العربي، استكملت تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين بالكامل، وذلك بعد عملية عسكرية واسعة تكبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر باهظة.

وتحظى مديرية الظاهر الحدودية بأهمية كبيرة، لا سيما وأنها تحاذي مديرية حيدان حيث معقل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وجاء إعلان الجيش تحرير مديرية الظاهر، بعد أن حررت قواته مناطق "الكحلا، نقيل بن حارث، المجرن، طيبان، جزاع، الخلبة، قمامة".

وأضاف الجيش، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد المليشيا في المنطقة "أبو ضياء" الذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه، والمشرف في المليشيا المدعو حسن علي حسن، إضافة إلى مقتل 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي في قصف مدفعي للتحالف في مديرية كتاف والبقع بصعدة.

وأكد مصدر عسكري في لواء العروبة بقيادة اللواء عبدالكريم السدعي، أن قوات الجيش دحرت المليشيات باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، وسط تهاوي متسارع في صفوف المليشيات.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية "قطع رأس الافعى" بنجاح، والتي انتهت بحصار معقل المليشيات وزعيمها استعدادا لاقتحام مخبأه.

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