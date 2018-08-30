اليماني: مجيء الحوثي لجنيف بعقلية إيران يعني رفض السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إستغرب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني صمت الأمم المتحدة عن سرقة المواد الإغاثية التي ترسلها الوكالات التابعة لها، دون تحقيق في هذه الجريمة.



وحذر اليماني في تصريحات صحفية الانقلابيين الحوثيين من المجيء إلى جنيف بعقلية إيرانية, قائلا إنه إذا "جاء الطرف الانقلابي بشعارات إيرانية، فهذا يعني أنهم لا يريدون أي سلام".

و قال اليماني إنه على الرغم من المساعدات الكبيرة التي ترسل إلى اليمن من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الكويتي فإن ما يصل إلى مناطق الحوثيين عادة ما ينهب ويباع في السوق السوداء لصالح أمراء الحرب الحوثيين وهو ما يسهم في إطالة أمد الحرب.

و أشار اليماني الى أن "التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تعتمد على معلومات مستقاة من عناصر ميليشيا الحوثي فيما يخص وقوع أضرار بين المدنيين".

وقال إن "مثل هذه التقارير لا تساعد على إجراء المشاورات لأنها لا تلتزم بلغة القرارات الدولية".

وأضاف اليماني أن "الإيرانيين لن ينجدوا الحوثيين، ومشروع إيران التي تعاني من أزمة كبيرة مآله الفشل".

و تابع اليماني " هناك مؤشرات مقلقة خرجت من لقاء وفد من الانقلابيين مع قادة ميليشيا حزب الله في بيروت، وذلك قبل أيام من محادثات جنيف , عندما يلتقي حزب الله الحوثيين يثبت أنه يشرف على جرائمهم في اليمن، كما أن التعامل الإيراني الرسمي معهم يؤكد أن المشروع الانقلابي لا ينفصل عن المشروع الإيراني التوسعي".



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