التحالف يدعو المنظمات الأممية بعدم السكوت عن انتهاكات الحوثي

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا الحوثي أطلقت 5 صواريخ باتجاه السعودية خلال موسم الحج.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالرياض ، طالب المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي المنظمات الأممية بعدم السكوت عن انتهاكات الحوثيين.

وأضاف المالكي أنه لا تزال المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية تعمل بكامل طاقتها..

واتهم التحالف العربي مسؤولين أمميين باتخاذ مواقف غير حيادية بشأن الصراع باليمن.

وقال المالكي: "نستغرب بعض البيانات الصادرة عن المسؤولين الأمميين، ونعلم أن هناك ضغوطا من قبَل المليشيا الحوثية على المنظمات الأممية".

وكشف أن التحالف العربي رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لدخول المساعدات إلى اليمنيين، مؤكدا إعطاء تصريحين لسفينتين ادعت مليشيا الحوثي الانقلابية تعطيلها.

وعلى صعيد الوضع الميداني، قال المالكي إن الجيش الوطني يحقق تقدما في جبهتي الحديدة وصعدة.

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