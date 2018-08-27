مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف بصنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، استهدفت أحد المعسكرات التدريبية التابعة لمليشيات الحوثي في الضاحية الجنوبية الشرقية بصنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوفهم.

وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للحوثيين في مديرية خولان.

وكان المعسكر الحوثي مخصصا لتدريب ما يسمى بكتيبة "التدخل السريع"، وفقا للمصدر.

وذكر البيان أن أطقم المليشيا شوهدت تهرع عقب عملية الغارات، وقامت بانتشال عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها المتواجدين في المعسكر وإسعافهم إلى مستشفيات العاصمة صنعاء.

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