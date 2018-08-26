القوات العراقية تعتقل إثنين من فلول داعش في الموصل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إعتقلت القواتُ الأمنية العراقية إثنينِ من فلولِ داعش في الجانب الأيمن من مدينةِ الموصل أحدهما منتمٍ لما يسمى بفصيلِ أشبالِ الخلافة.



و أوضحت مصادر إستخباراتية عراقية أن أحدَ المعتقلين هو صالح خضير أسود الذي كان ضمنَ ما يسمى بفصيلِ أشبالِ الخلافة والذي تعتقدُ السلطاتُ الأمنية العراقية أنهُ يضمُ نحوَ 1300 طفلٍ عراقي وسوري ومن جنسياتٍ أخرى جرى تدريبهم على حملِ السلاح.

و كانت القوات العراقية إعتقلت خمسة من مسلحي داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي البلاد , على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في بيان

و أوضح معن في بيانه أن "فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة يلقي القبض على داعشي كان يعمل فيما يسمى "بالحسبة" إبان إحتلال داعش مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي "تسعين" في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأضاف اللواء سعد معن في بيانه "ألقى فوج الرد السريع الثاني التابع للقيادة نفسها وبناء على معلومات وتعاون المواطنين القبض على أربعة عناصر من عصابات "داعش الإرهابية"، كان إثنان منهم يعملان في ما يسمى "بالأمنية" والاخران كانا يعملان مقاتلين في فترة إحتلال عصابات "داعش" الإرهابية لمدينة الموصل" , مضيفا أنه تم القبض على ثلاثة منهم في منطقة حي (تسعين) والرابع في منطقة (الدركزلية) في الجانب الايسر من مدينة الموصل، لافتا إلى أن "جميع الملقى القبض عليهم مطلوبون للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

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