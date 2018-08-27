اليمن يدعو مجلس الأمن لفتح تحقيق في تدخلات حزب الله

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت الحكومة اليمنيةُ مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي في تدخلات ميليشيا حزب الله في الشأن اليمني. الرسالة التي قدمها المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عوض بن مبارك، أكد من خلالها أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيهٍ من حزب الله، بهدف عرقلة مفاوضات جنيف.

الطلب اليمني يأتي مع اقتراب موعد مفاوضات جنيف المقرر إقامتها في 6 سبتمبر برعاية الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها الحكومة عرقلة للمفاوضات المرتقبة. أشارت الرسالة أيضاً إلى خطاب أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في 29 يونيو الماضي، الذي حرض خلاله على قتال قوات الشرعية، وصرح فيه علانية بأنه وميليشياته يتطلعون إلى القتال في اليمن إلى جانب ميليشيات الحوثي.

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بعث بخطاب احتجاج إلى نظيره اللبناني جبران باسيل على خلفية تورط حزب الله في دعم الانقلابيين الحوثيين. اليماني دعا الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران، مشدداً على حق بلاده في طرح هذا الملف في المحافل العربية والدولية.

من جانبها، اعتبرت السفارة اليمنية في واشنطن أن زيارة وفد من ميليشيا الحوثي لنصر الله في لبنان، دليلاً آخر يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن.

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