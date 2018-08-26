الحوثيون ينسفون المؤسسات التعليمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نستعرض لكم حجم الدمار الذي أحدثته ميليشيا الحوثي بالمدارس.

*إذ عرضت المليشيا الإرهابية 2372 مدرسة يمنية للتدمير الكلي باستخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار .

*حرم الحوثيون أكثر من 4.5 مليون طفل يمني من التعليم،*منهم مليونا و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.

*لا تقف تهديدات المليشيا تجاه المدارس، عند القصف والتفجير، بل تحويلها لأكثر من 1500 مرفق تعليمي لسجون للمناهضين لتواجدها، والتمركز فيها كثكنات عسكرية ومعسكرات تدريبية،

*إضافة إلى استخدام المدارس الخاضعة في نطاق سيطرتها في دعوات التحشيد لأطفال المدارس والترويج لمشروعها عبر مناهج طائفية .

وطبقا لتقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي في اليمن، *إن ثلث مدارس التعليم العام و٦٠% من المعاهد الفنية والمهنية والتقنية بالبلاد تعرضوا لأضرار مختلفة أخرجتها من الخدمة،*فيما سيطرة المليشيا على الجامعات اليمنية أخرجها عن المؤشرات العالمية للاعتماد الأكاديمي.

*ورصد التقرير التربوي اليمني، منذ بدء الانقلاب في ٢١سبتمبر/أيلول ٢٠١٤ إلى نهاية العام الماضي، تعرض 30% من الطلبة للهجرة أو النزوح داخل البلد،*فيما تسبب قطع المرتبات منذ عامين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، نسبة إحجاب 70% من المعلمين عن التدريس، ما أدى إلى تعثر العملية التعليمية بآلاف المدارس.

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