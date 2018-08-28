غارات للتحالف على مواقع الحوثيين بمطار صنعاء وقاعدة الديلمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال موقع تابع للجيش الوطني اليمني، إن غارات جوية مكثفة للتحالف العربي استهدفت مواقع للحوثيين في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة، مع استمرار التحليق المكثف حتى الآن.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت الأحد مواقع الحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء، كما نفذت ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى معسكري الفريجة والصمع اللذين تحتلهما ميليشيات الحوثي بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.

وفي نفس السياق، حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز، حيث أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت منطقة الهشم ثاني مناطق المديرية ومحيطها بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوباً وماوية شمالاً.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية، ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التي كانت في حوزة المليشيات.



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