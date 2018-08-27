الجيش اليمني ينجح في استعادة مديرية ماوية في تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنَ الجيشُ اليمني والمقاومة الشعبية من تطهيرِ واستعادةِ مواقع جديدة في مديريةِ ماوية شرقَ محافظةِ تعز، خلالَ معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشياتُ الحوثي خسائرَ مادية وبشرية من أفرادها.

وصرحَ مصدرٌ عسكري أن وحداتِ الجيش اليمني تمكنت من تحريرِ جمة من المواقعِ التابعة لمديريةِ ماوية، وصولاً إلى تحريرِ منطقةِ الهشم ثاني مناطقِ المديرية، إلى جانبِ تحريرِ منطقةِ حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقةِ كرش جنوباً وماوية شمالاً.

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة للميليشيات، مما أدى إلى سقوط العشرات من أفرادها من بينهم قتيل وجريح، فيما تمكن بعضهم من الفرار إلى الناحية الجنوبية لمديرية ماوية.

وأشادة المصدر إلى أن تحرير منطقة "الهشم" جاء في إطار عملية عسكرية هدفها تحرير مديرية ماوية بشكلاً كاملاً ، مؤكداً استمرارية المعارك وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني وانهيار ملحوظ لصفوف الميليشيات.

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