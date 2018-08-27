الإمارات تدعم شرطة حضرموت بمركبات ومعدات

أخبار الآن | حضرموت - اليمن - (عيدروس الخليفي)

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة مركبات ومعدات بعشرين مليون درهم، لشرطة وأمن محافظة حضرموت، وتمكن هذه المساعدات الأجهزة الأمنية من تعزيز قدراتها وتسريع استجابتها، لضمان الأمن والاستقرار في حضرموت.

دعم إماراتي جديد لأجهزة الشرطة والأمن بمحافظة حضرموت اليمنية .. دعم سيحدث نقلة نوعية في أداء تلك الأجهزة خلال الفترة القادمة، فعملية الدعم هذه هي الأكبر من نوعها منذ تحرير مدن الساحل من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل/نيسان 2016 وبكلفة تزيد عن خمسة ملايين دولار امريكي.

الدعم الجديد يشمل 157 مركبة و 4 آليات للدفاع المدني بكامل تجهيزاتها، و60 دراجه نارية جرت عملية تسليمها لقطاعات مختلفة كمراكز الشرطة والدفاع المدني وشرطة السير ومصلحة السجون، في إطار تنفيذ برنامج تطوير قطاع الشرطة بحضرموت الذي أطلقته دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجا تطويريا لدعم أجهزة الشرطة والأمن في حضرموت، البرنامج يشمل تدريب أكثر من ألف من عناصرها إلى جانب صيانة المباني ورفدها بحاجتها من المعدات والآليات اللازمة لمواصلة أعمالها على أكمل وجه.

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