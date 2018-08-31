مقتل عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم، خلال معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني اليمني مع الميليشيات المدعومة من إيران، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وأفادت مصادر ميدانية أن القيادات هم مشرف العمليات الخاصة للميليشيات ومن أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة.

كما أن مشرف الإسناد الخفيف للميليشيات علي أحمد يحيى صالح ناجي "أبو فتح" وهو من أبناء محافظة عمران لقي مصرعه.

وكذلك أكد مصرع قياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، وهم أدهم حسن عبدالله درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان.

ويخوض الجيش الوطني في محور بيحان بجبهة الملاجم شرقي البيضاء معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في قياداتها الميدانية وعناصرها.



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