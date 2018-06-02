انسحاب قوات النظام من بلدة تل رفعت شمال حلب

أخبار الآن | حلب - سوريا ( وكالات )

كشفَ مصدرٌ في المعارضة السورية، أن عناصرَ من قوات النظام السوري انسحبوا من منطقةِ تل رفعت في ريفِ حلب الشمالي، وتوجهوا إلى بلدةِ نبل شمالَ مدينةِ حلب الخاضعة لسيطرةِ القوات الحكومية، الأمر الذي يُرجّحُ قربَ عمليةٍ عسكرية تقومُ بها فصائلُ المعارضة لطردِ الوحداتِ الكردية من ريف حلب الشمالي.

وأكد المصدر أن "عملية انسحاب عناصر القوات السورية من منطقة تل رفعت التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي، بعد تفاهم بين الجيش الروسي وتركيا وقيادة الجيش السوري الحر، جاءت استجابة للمطالب المتكررة لأهالي تل رفعت من الجيش السوري الحر والقوات التركية لاستعادة منطقة تل رفعت التي سيطرت عليها الوحدات الكردية منذ بداية فبراير (شباط) عام 2016 وقامت في مارس (آذار) الماضي، بتسليم بعض النقاط في منطقة تل رفعت للقوات الحكومية بعد سيطرة الجيش السوري الحر والتركي على مدينة عفرين".

وتسيطر الوحدات الكردية على عدد من البلدات في ريف حلب الشمالي بينها تل رفعت والشيخ عيسى التي تمتد بين مدينتي حلب وعزاز شمال مدينة حلب.

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