حيوانات مهجنة نادرة تعرف عليها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ترى ماذا سينتج عند تزاوج أسد مع نمرة؟ أو جمل مع لاما؟ إليك في هذا التقرير حالات نادرة لحيوانات هجينة، وتنتج الحيوانات الهجينة عن تزاوج حيوانين من فصيلتين مختلفتين وأحيانا من شعبتين مختلفتين في عالم الحيوان.

الكاما

راما هو أول ذكر كاما مسجل عالميا، وقد تم توليده في الإمارات عام 1998 من تلقيح مخبري لذكر جمل وأنثى لاما، وبعد نحو ثمان سنوات تم استيلاد ثلاث حيوانات كاما لتؤنث وحدة راما، ويجمع الكاما بين مميزات الجمل من كبر الحجم والقوة وتحمل بيئة الصحراء القاسية وقدرة اللاما على انتاج الصوف.

الدوزو

ينتج الدوزو عن تزاوج القطاس وهو حيوان بري يعيش في التبت والنيبال مع بقرة والذي ينتج لحما ولبنا أكثر من الفصيلتين.

حصان مزرد

يطلق لفظ حصان مزرد أو زبرويد على نتاج تزاوج أي حمار وحشي مع أي فصيلة من الخيليات مثل الحصان والحمار، ويجمع الجمال الخارجي للحصان مع قوة الحمار الوحشي.

غيب

رغم التشابه بين الماعز والخراف، إلا أنهما يختلفان تشريحيا وفي أصل الفصيلة، إذ تنتمي الخراف لجنس الوعل وتنتمي الماعز لجنس الغنم، وينتج عن التزاوج الطبيعي بينهما ما يعرف بغيب.

ليبون (النمر الأسدي)

أول حالة موثقة لحيوان ليبون تعود لتاريخ 1910، وينتج الليبون عن تزاوج نمر مع لبؤة، ويختلف عن الأسد الببري بأنه أصغر من والديه حجما.

أسد ببري

يسمى الأسد الببري لأنه نتاج تزاوج أسد مع أنثى الببر، والببر يشبه النمر لكنه مخطط وليس مرقط، ويتميز بكبر حجمه عن والديه وقد يصل وزنه إلى 550 كيلوغراما، وفي الأغلب يولد عقيما.