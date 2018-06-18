إئتلاف سائرون: لن نستجيب لدعوة العبادي لتشكيل الحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مسؤول المكتب السياسي لمقتدى الصدر، ضياء الأسدي ، أن تحالف "سائرون" لم يتسلم دعوة رسمية من رئيس تحالف "النصر"، حيدر العبادي، للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة.

حيث دعا العبادي الكتل السياسية للحديث عن تشكيل الحكومة عبر وسائل الإعلام دون توجيه دعوة رسيمة سواء كتابية أو عن طريق الهاتف.

وقال الأسدي إن الدعوة لا تعدو كونها تعبيراً عن النوايا، مضيفا أنه لا يمكن الاستجابة للنوايا او لدعوة إعلامية غير رسمية.

يذكر أنه بعد إعلان كتلة "سائرون" تحالفها مع "الفتح" بزعامة هادي العامري بشكل مفاجئ، أعلنت عدد من القوائم والكتل السياسية انضمامها إلى هذا التحالف. ومن أبرز المنضمين الجدد، الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي رحب بهذا التحالف وأعلن انضمامه إلى التحالف بين الصدر والعامري بعد عيد الفطر.

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، إن الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع "سائرون" و"الفتح" من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي.

وفي السياق نفسه، أعلنت كتلتا "إرادة" التي تترأسها حنان الفتلاوي، و"الكفاءات" برئاسة هيثم الجبوري، انضمامهما إلى قائمة "الفتح"، وبذلك ستكونان ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.

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