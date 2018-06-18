ناشطون إيرانيون يدعون لمحادثات مباشرة مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدر أكثر من 100 ناشط إيراني بينهم مسؤولون وشخصيات شهيرة مقربة من النظام بيانا يدعو إلى إجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيان إن وضع المنطقة والتوترات الحالية، بحاجة للتوصل إلى حل جاد ومسؤول بين واشنطن وطهران.

وأظهر البيان أسفا على الفرصة الضائعة لتحسين العلاقات بين البلدين خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأضاف أنه كان على طهران إعلان استعدادها لبدء محادثات مباشرة مع وشنطن كخطوة أولى نحو السلام، بصرف النظر عن الحروب النفسية التي يمارسها البيت الأبيض.

وارتفعت حدة التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الشهر الماضي، وفرض عقوبات جديدة على إيران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

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