العبادي يدعو إلى ضرورة إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين.

مبيناً أن العراق واجه تحديا وجوديًا ولكنه خرج أقوى وأكثرَ توحداً.

كما جددَ العبادي تأكيدَهُ على حصرِ السلاح بيد الدولة، قائلا إن أي سلاحٍ ٍ خارج هذا الإطار يُعدُ سلاح تعدٍ وفوضى، وأن العملَ جارٍ على حصر السلاح.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تقدم بالتهنئة بهذا العيد الذي يعد أول عيد بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية وتحقيق الانتصار، مبيناً أن العراق واجه تحديا وجوديا ولكنه خرج أقوى وأكثر توحداً.

وأشار العبادي إلى أن المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، مؤكداً أن التحقيق يجري في أي شبهة.

وشدد على أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جداً خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية.

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