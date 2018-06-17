قتل 6 عناصر من داعش في قصف قرب سامراء العراقية

أخبار الآن | سامراء- العراق (متابعات)

أعلن مصدرُ عسكري عراقي اليوم الأحد، قتلَ ستةًً من مقاتلي تنظيم داعش في قصفٍ للطيران العراقي قرب قضاء سامراء، شمال بغداد.

وأوضح أن مقاتلي داعش كانوا يستعدون لتنفيذِ هجماتٍ ضدَ القواتِ الأمنية والمواطنين، وقطعِِ طرقٍ في المناطقِ الغربية لقضائي بلد و سامراء والتي ترتبطُ بمحافظةِ الأنبار.

وقال مصدر في قيادة عمليات سامراء، إن ستة من مقاتلي داعش يتبعون لولاية شمال بغداد، قتلوا في قصف لطيران الجيش العراقي الليلة الماضية بالتنسيق مع الاستخبارات في قرية الفرحاتية غربي ناحية الاسحاقي قرب سامراء.

وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة هجمات عدة راح ضحيتها العديد من المواطنين، آخرها في مطلع الشهر الحالي، وأسفرت عن قتل عائلة من 12 شخصاً، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال رجل ٍ ساهم في تسليم تنظيم داعش أسلحة َ ومعداتِ الفرق والوحدات العسكرية في الموصل ومناطقَ أخرى في أعقاب احتلال التنظيم المدينة سنة 2014 الماضي.

وقال بيان ٍ لوزارةِ الدفاع العراقية إن الإستخبارات العسكرية وفي إطار ملاحقتها فلول داعش، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين الذين وصفتهم بالخطرين في منطقة الكسك غربي الموصل ويدعى احمد خلف اللويزي الذي قالت إنه متهم بتسليم الاليات العسكرية بمقرات الجيش العراقي في الموصل لتنظيم داعش.

و ذكر بيان وزارة الدفاع العراقية أنه قاتل مع تنظيم داعش وانه "أول من قام بالاستيلاء على أسلحة القوات الأمنية عند دخول داعش الارهابي لمدينة الموصل وتسليمها لهم".

وأشارت وزارة الدفاع العراقية الى أن المتهم اُعتقل من قبل "مفارز مديرية المخابرات العسكرية في الفرقة 15" التابعة للجيش العراقي إستنادا الى قانون مكافحة الارهاب في العراق، و مُني تنظيم داعش بهزيمة أواخر العام الماضي بعد حرب أنهت لمدينة الموصل.

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