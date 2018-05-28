الجيش الليبي يسيطر على معاقل للإرهابيين غرب مدينة درنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلن الجيش الوطني الليبي سيطرتَه الكاملة على معقل تنظيم انصار الشريعة التابع للقاعدة في مناطق تمسكت والقلعة جنوب غربي مدينة درنة .

كما تمكن الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة، ليَضيق بذلك الخناقُ على الجماعات المسلحة المتشددة في المدينة منذ سنوات.

وتشهد منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة منذ صباح السبت معارك في آخر الأجزاء المتبقية في أيدي المتشددين، والتي تسيطر عليها أفراد مما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" التابع للقاعدة.

ويأتي ذلك، فيما تتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي باتجاه منطقة المصانع في المدينة، مع تراجع مسلحي القاعدة تحت ضربات المدفعية وغطاء سلاح الجو الليبي.

وأحرق أفراد القاعدة عددا من إطارات السيارات في مناطق الاشتباك بمنطقة الفتائح، في محاولة لحجب الرؤية لتفادي الضربات الجوية.

وألقت طائرات سلاح الجو الليبي مناشير على مدينة درنة، دعا فيها الجيش الليبي من يحملون السلاح في وجه الدولة إلى تسليم أنفسهم ليحظوا بمحاكمات عادلة، بخلاف مصير من يقبض عليه في مواجهة الجيش بالميدان.

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