أول مختبر في ليبيا يتيح الفرصة لصغار المخترعين

أخبار الان | طرابلس -ليبيا ( معتز الخريف)

أفتتح في العاصمة الليبية طرابلس أول مختبر في ليبيا يتيح الفرصة لصغار المخترعين لتجربة أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.

مفقودة تلك المختبرات التي توفر بيئة خصبة للمبدعين في ليبيا، خصوصاً أولئك صغار السن الشغوفين بإبتكار إختراعات جديدة، مختبر إلهام هو أول مختبر ليبي في العاصمة طرابلس يوفر كل ما يحتاجه المخترعون من معدات ومستلزمات تساعدهم في تنفيذ أفكارهم، فهو يوفر خدمة الإشتراك الشهري للراغبين في الإستفادة من هذه الخدمات والإلتحاق علاوة على الأحداث والأنشطة المحفزة للذاكرة والأفكار التي يقيمها.

عبدالرحمن طفل لم يكمل الثانية عشر من عمره يحاول هنا اليوم إختراع شاحن لاسلكي بنفسه بإستخدام معدات بسيطة، ورغم عدم تمكنه في أكثر من محاولة من إنجاح تجربته إلا أن شغفه وحماسه لاينتهي، الأمر لا يخلو كذلك من مشرفين يقدمون النصائح لعبدالرحمن وزملاءه لبلورة أفكارهم وتطويرها.

وقس على عبدالرحمن الكثير، من أطفال إستشعروا مشاكلَ في مجتمعهم يمكنهم من خلال إختراعاتهم محاولة إيجاد حلول لها، عّلها تسهم في تنمية وتطوير وتحسين محيطهم.

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