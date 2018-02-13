دراسة: السجائر الإلكترونية قد تضر الرئتين حتى دون نيكوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



أفادت دراسة أمريكية أن السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية والمحلاة بنكهات مثل الفانيلا أو القرفة قد تؤذي الرئتين حتى عندما لا تحتوي على النيكوتين، ووَجد علماء الدراسة ان السوائل المنكِهة تؤدي الى زيادة المؤشرات الحيوية الدالة على حدوث التهابٍ وضرر في الأنسجة كما تُسبب كثيرٌ منها أيضا موتا للخلايا.



أفادت دراسة أمريكية أن السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية والمحلاة بنكهات مثل الفانيلا أو القرفة قد تؤذي الرئتين حتى عندما لا تحتوي على النيكوتين، وفحص الباحثون ما يحدث للخلية وحيدة النواة، وهي نوع من كريات الدم البيضاء، عندما تتعرض للكيماويات المنكهة شائعة الاستخدام في سوائل السجائر الإلكترونية. ولم تحتو أي من هذه السوائل على النيكوتين ولكن بدا أن الكيماويات المنكهة أدت لزيادة في المؤشرات الحيوية الدالة على حدوث التهاب وضرر في الأنسجة كما سبب الكثير منها أيضا موتا للخلايا.

وقال إرفان رحمن كبير الباحثين في الدراسة والباحث في مجال الصحة البيئية بالمركز الطبي في جامعة روتشستر في نيويورك إن مع مرور الوقت فإن هذا الشكل من تضرر الخلايا قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل بالرئتين بما في ذلك التليف وداء الانسداد الرئوي المزمن والربو، وأضاف رحمن في رسالة بالبريد الإلكتروني "تعتبر السوائل الخالية من النيكوتين بشكل عام آمنة ولكن لم تجر أبحاث كافية عن تأثير الكيماويات المنكهة خاصة على الخلايا المناعية".

وتابع قائلا في رسالته "تبين هذه الدراسة أنه رغم أن المركبات التي تضفي النكهة تعتبر آمنة عند ابتلاعها فإنها ليست آمنة عند الاستنشاق"، وتطور كبرى شركات التبغ الأمريكية سجائر إلكترونية، وهي أداة تعمل بالبطارية فيها مصدر للتسخين يحول النيكوتين السائل والمواد المنكهة إلى سحابة من البخار يتم استنشاقها.

ووجدت الدراسة أن تعريض الخلايا لمزيج من النكهات المختلفة يسبب على ما يبدو رد فعل أسوأ مقارنة باستخدام نكهة واحدة، ومن بين النكهات المستخدمة بمفردها بدا أن تأثير نكهتي القرفة والفانيلا كان الأكثر سمية على خلايا الرئتين.

وخلص الباحثون في تقرير بدورية (فرونتيرز إن فسيولوجي) إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث من أجل فهم أفضل لما يحدث لخلايا الرئتين عند تدخين السجائر الإلكترونية، كما أنه يجب إخضاع السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية لقواعد تنظيمية مع وضع ملصقات توضح بالتفصيل مزيج النكهات المستخدم.



اقرأ أيضا:

هل استخدام السجائر الإلكترونية يساعد على الإقلاع عن التدخين؟

