مجموعة من الشباب الليبيين يوزعون الافطار على الطريق
اخبار الآن | مصراته - ليبيا ( محمد عقوب)
مجموعة من شباب ليبيا يجمعهم حب الخير و التكافل الاجتماعي في هذ الشهر الفضيل فقررو تحضير وتوزيع الافطارعلى الصائمين و بالخصوص عابري السبيل
ينطلق الشاب طاهر ومعه عدة متطوعين ضمن حملات خيريّة خلال شهر رمضان المبارك، فهم يأتون هنا إلى مقر الحملة مساء كل يوم لتجهيز الأطباق وتقسيمها على حصص للصائمين، هذه الحملة ضمن عدة حملات خيرية تستهدف إفطار الصائمين، حيثُ ينخرط عدّة شباب يشاركون في هذه الحملة ويتم تقسيمهم على عدة فرق بشكل جماعي.
منذُ عدّة سنوات والعديد من هذه الحملات تنتشر في المدن الليبية، حيثُ في مدينة مصراتة يواظب العديد من أبناء المدينة وخصوصاً شبابها على إطلاق حملات لتقديم الإفطار للصائمين وعابري السبيل في الطرقات والشوارع الرئيسيّة.
ويشهد شهر رمضان المبارك التي تزداد فيه مثل هذه الحملات الخيريّة تنافسا بين الأحياء والقرى من أجل فعل الخير، خاصة تلك التي تكون بين فئة الشباب.
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