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مجموعة من الشباب الليبيين يوزعون الافطار على الطريق

اخبار الآن |  مصراته - ليبيا ( محمد عقوب)

مجموعة من شباب ليبيا  يجمعهم حب الخير و التكافل الاجتماعي في هذ الشهر الفضيل  فقررو تحضير وتوزيع الافطارعلى الصائمين و بالخصوص عابري السبيل  

ينطلق الشاب طاهر ومعه عدة متطوعين ضمن حملات خيريّة خلال شهر ‏رمضان المبارك، فهم يأتون هنا إلى مقر الحملة مساء كل يوم لتجهيز ‏الأطباق وتقسيمها على حصص للصائمين، هذه الحملة ضمن عدة حملات ‏خيرية تستهدف إفطار الصائمين، حيثُ ينخرط عدّة شباب يشاركون في ‏هذه الحملة ويتم تقسيمهم على عدة فرق بشكل جماعي.‏
منذُ عدّة سنوات والعديد من هذه الحملات تنتشر في المدن الليبية، حيثُ ‏في مدينة مصراتة يواظب العديد من أبناء المدينة وخصوصاً شبابها على ‏إطلاق حملات لتقديم الإفطار للصائمين وعابري السبيل في الطرقات ‏والشوارع الرئيسيّة. ‏
ويشهد شهر رمضان المبارك التي تزداد فيه مثل هذه الحملات الخيريّة ‏تنافسا بين الأحياء والقرى من أجل فعل الخير، خاصة تلك التي تكون بين ‏فئة الشباب.‏

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