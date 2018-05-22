مجموعة من الشباب الليبيين يوزعون الافطار على الطريق

اخبار الآن | مصراته - ليبيا ( محمد عقوب)

مجموعة من شباب ليبيا يجمعهم حب الخير و التكافل الاجتماعي في هذ الشهر الفضيل فقررو تحضير وتوزيع الافطارعلى الصائمين و بالخصوص عابري السبيل

ينطلق الشاب طاهر ومعه عدة متطوعين ضمن حملات خيريّة خلال شهر ‏رمضان المبارك، فهم يأتون هنا إلى مقر الحملة مساء كل يوم لتجهيز ‏الأطباق وتقسيمها على حصص للصائمين، هذه الحملة ضمن عدة حملات ‏خيرية تستهدف إفطار الصائمين، حيثُ ينخرط عدّة شباب يشاركون في ‏هذه الحملة ويتم تقسيمهم على عدة فرق بشكل جماعي.‏

منذُ عدّة سنوات والعديد من هذه الحملات تنتشر في المدن الليبية، حيثُ ‏في مدينة مصراتة يواظب العديد من أبناء المدينة وخصوصاً شبابها على ‏إطلاق حملات لتقديم الإفطار للصائمين وعابري السبيل في الطرقات ‏والشوارع الرئيسيّة. ‏

ويشهد شهر رمضان المبارك التي تزداد فيه مثل هذه الحملات الخيريّة ‏تنافسا بين الأحياء والقرى من أجل فعل الخير، خاصة تلك التي تكون بين ‏فئة الشباب.‏

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