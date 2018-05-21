طرد عناصر داعش من آخر معاقلهم قرب دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سيطرة وَحدات من قوات النظام على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق، وقالت إنها تمكنت من طرد مسلحي داعش منها.

وكانت قوات النظام استأنفت في وقت سابق عملياتِها العسكرية َ ضدَ تنظيم داعش في منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة بعد أن كانت متوقفة مؤقتا.

وفيما يقول الجيش السوري إنه التزم هدنة في الحي لأجل إجلاء النساء والأطفال والمسنين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن تنظيم داعش بدأ إجلاء مسلحيه من آخر موقع له قرب العاصمة.

كما قال المرصد إنه سمح لبعض مسلحي داعش بمغادرة اليرموك وحي التضامن المجاور.

فضلا عن ذلك، أوضح أن حافلات دخلت الجيب بعد منتصف الليل لنقل المقاتلين وأسرهم باتجاه منطقة البادية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي تقع إلى الشرق من دمشق.

وباستعادة الحجر الأسود واليرموك والتضامن يكون النظام السوري قد أخضع آخر جيب خارج عن سيطرته قرب العاصمة السورية.

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