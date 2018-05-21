مون في واشنطن للتشاور في نزع السلاح النووي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم إلى واشنطن في زيارة تستغرق 4 أيام لعقد لقاء القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، وتعتبر زيارة الرئيس مون للولايات المتحدة الثالثة والقمة مع نظيره الأمريكي ترامب، الخامسة منذ تنصيبه.

وسيبدأ الرئيس مون جدول أعمال زيارته للولايات المتحدة بلقاء مع كبار المسؤولين عن السياسة الدبلوماسية والأمنية في الإدارة الأمريكية صباح الثاني والعشرين من شهر مايو ، وسيعقد المحادثات الفردية مع نظيره ترامب في غضون منتصف نهار يوم 22 مايو، ثم يعقد المحادثات الموسعة.

وكان الرئيس مون قد عقد محادثات فردية مع نظيره ترامب لمدة 15 دقيقة عندما قام ترامب بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات الفردية بين الرئيسين كثيرا من الوقت، نظرا لأنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلافات حول خريطة طريق لنزع السلاح النووي أمام القمة بينهما.

ومن المنتظر أن يركز الرئيسان على تنسيق الآراء عن خريطة طريق لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد انتهاء محادثات القمة، من المتوقع أن يزور الرئيس مون قنصلية إمبراطورية كوريا لدى الولايات المتحدة بمناسبتي الذكرى السنوية الـ 136 لإبرام معاهدة التجارة بين مملكة جوسون والولايات المتحدة، والذكرى السنوية الـ 130 لافتتاح قنصلية إمبراطورية كوريا لدى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس مون الولايات المتحدة مساء يوم 22 مايو(بتوقيت واشنطن)، ويصل إلى الوطن عبر مطار سيئول فجر يوم 24 مايو

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