محادثات أمريكية كورية لإنقاذ قمة سيول وواشنطن

أخبار الآن | كوريا الجنوبية - (وكالات)

أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن والرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب محادثات، لضمان بقاء القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ على المسار المخطط لها، بعد أن هددت كوريا الشمالية بالانسحاب منها.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن مون وترامب تحدثا هاتفيا لنحو 20 دقيقة، وتبادلا الآراء بشأن تصرفات كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

وأضاف مكتب الرئاسة "سيعمل الزعيمان عن كثب وبحزم من أجل نجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، المقررة في 12 يونيو، بما يشمل قمة مقبلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يلتقي مون وترامب، الثلاثاء، في واشنطن، قبل أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بترامب في سنغافورة يوم 12 يونيو.

وعلى الرغم من آمال المصالحة التي أحيتها قمة تاريخية بين الكوريتين في أواخر أبريل، فإن تغيرا جذريا طرأ على لهجة تصريحات كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية.

وكان كبير مفاوضي كوريا الشمالية ري سون جون قال، الخميس، إن بلاده لن تجري محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم تنفذ مطالبها، منددا بتدريبات "ماكس ثاندر" الجوية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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