هذه هي خريطة القواعد العسكرية الايرانية في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في سوريا قواعد عسكرية إيرانية عدة، موجودة في مناطق عدة، فيما يلي اسماء واماكن هذه القواعد العسكرية الايرانية

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- القاعدة الدائمة:

تقع خارج منطقة الكسوة 14 كم جنوبي دمشق وعلى بعد نحو 50 كم من مرتفعات الجولان المحتلة.

- قاعدة مطار السين:

مطار عسكري يقع بمحافظة ريف دمشق، على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب مدينة تدمر وعلى بعد 90 كيلومترا شمال شرق دمشق.

- البيت الزجاجي:

مكانها في مطار دمشق الدولي وتعتبر المقر الرئيسي للحرس والثوري الإيراني داخل مطار دمشق الدولي، ويطلق عليها اسم "البيت الزجاجي"، وتسيطر إيران من خلالها على إمداد مختلف المناطق السورية بالمقاتلين.

- قاعدة حلب:

تعتبر مقر الميليشيات التي تستقدمها إيران إلى سوريا.

- قاعدة للصواريخ:

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، تكشف عن أن "إيران قامت ببناء قاعدة عسكرية دائمة قرب دمشق وفيها منشآت تستخدم لتخزين صواريخ قد تطال جميع أنحاء إسرائيل".

- قاعدة القنيطرة:

صنع تلك القاعدة الإيرانية في القنيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتم توطين العديد من عائلات أعضاء الميليشيات من العراق وإيران وأفغانستان في محيطها.

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