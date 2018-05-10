قصف على مواقع عسكرية اسرائيلية في الجولان واسرائيل ترد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وسائل اعلام النظام السوري أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بالصورايخ مواقع عسكرية ومستودعا للذخيرة في الداخل السوري.

واضاف اعلام النظام ان الغارات الاسرائيلية دمرت موقعا للرادار.

يأتي ذلك عقب استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية على الخط الامامي في الجولان ، بـ20 قذيفة صاروخية، اتهم الجيش الاسرائيلي فيلق القدس الايراني الموجود في سوريا بإطلاقها، مشيرا إلى أنه تم استهداف عدة قواعد وبعض الصواريخ اعترضت.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن، مساء الأربعاء، هجوما صاروخيا استهدف مواقع قوات النظام السوري وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة.

وذكر المرصد أن انفجارات عدة هزت القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، وسط تحليق لطائرات إسرائيلية في سماء الجولان على الحدود السورية، مضيفا: "لا معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري عن ارتفاع أعداد قتلى الضربات الصاروخية، التي استهدفت منطقة الكسوة في القطاع الجنوبي الغربي من ريف دمشق، إلى 15 على الأقل من بينهم 8 إيرانيين.

وتأتي هذه الضربات بعد 9 أيام من ضربات مماثلة استهدفت مواقع للنظام ولإيران في مناطق سورية عدة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد نشر منظومات دفاع جوي في الجولان المحتل، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

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