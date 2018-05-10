الجبير: إذا حازت إيران قدرات نووية سنفعل الشيء نفسه

... مشاركة السعودية في عمليات التحالف الدولي قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري، الخميس، إن السعودية مستعدة للمشاركة في أي عملية برية قد يشنها التحالف الدولي ضد داعش في سوريا.

... وزير الخارجية السعودي: موقفنا ثابت بشأن القدس أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن موقف الرياض من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير..

... العاهل السعودي يعين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً قضى بقبول طلب اعفاء الأمير مقرن من ولاية العهد

... بالصور.. هكذا أمضت ميلانيا ترامب وقتها في السعودية استغلت عقيلته ميلانيا فرصة تواجدها بالمملكة للقيام بجولات عدة لفتت إليها انظار الإعلام وحازت إعجاب المتابعين العرب

... حزب «النهضة» يعلن فوزه في الانتخابات البلدية في تونس قال قياديان في حزبي نداء تونس وحركة النهضة إن النتائج الأولية للانتخابات البلدية أظهرت فوز الأخير على أقرب منافسيه.