الجبير: إذا حازت إيران قدرات نووية سنفعل الشيء نفسه
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن وزيرُ الخارجية السعودي عادل الجبير إن السعودية ستسعى لتطويرِ سلاحً نووي في حالِ سعت إيران لذلك.
الجبير وفي رده على سؤال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية
فيما إذا كانت الرياض "ستقومُ بتصنيعِ قُنبلةٍ بنفسها" في حالِ إستغلت طهران إنسحابَ واشنطن من الإتفاقِ النووي الايراني لاستئنافِ برنامجِِ أسلحتِها النووية قال الجبير إذا حازت إيران قدراتٍ نووية ستبذلُ الرياض كل ما بوسعها للقيام بالشيء نفسه.
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