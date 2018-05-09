الجامعة العربية: الاتفاق لم يشمل تدخلات إيران بالمنطقة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تأييده مراجعة الاتفاق النووي الايراني بهدف مراقبة إلتزامات إيران النووية.



وقال أبو الغيط في بيان إن الإتفاق مع إيران تناول الشق النووي وبرغم أهميته لكنه ليس الوحيد الذي يجب متابعته مع طهران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي الى عدم الاستقرار.

و تابع أبو الغيط أن إيران "حتىي بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند الى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".



و اشار الى ان قرارات القمم العربية الاخيرة "يتضح منها أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره".



و أعلنت ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين تأييدها الخطوات التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لجهة إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.



وكان ترامب اعلن أيضا إعادة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران ، بينما عبّر الأوروبيون عن أسفهم و تصميمهم على إنقاذ الاتفاق النووي.



و من أبرز نقاط إعتراض ترامب على الاتفاق كونه لا يتطرق بشكل مباشر الى برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية و لا الى دور طهران الذي يزعزع الإستقرار في الشرق الاوسط.

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