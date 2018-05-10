إسرائيل: نتعرض لعدوان إيراني خطير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان.

وأفاد المتحدث في سلسلة تغريدات على تويتر بأنه وفي الساعة 22.00 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامية في هضبة الجولان.

واعتبر "أفيخاي أدرعي" ذلك عدوانا إيرانيا خطيرا.

وأكد المتحدث أنه تم اعتراض بعض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة.

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