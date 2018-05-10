سانا: صواريخ إسرائيل تستهدف مطار الخلخة واللواء 150بالسويداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر مراسل وكالة الانباء السورية الرسمية سانا التابعة للنظام السوري، ان الطائرات الاسرائيلية اطلقت عددا من الصواريخ باتجاه الاراضي السورية و قد تصدت الدفاعات الجوية لها و افشلت عددا كبيرا منها.

و ذكرت الوكالة الرسمية ان عددا من الصواريخ اصاب عددا من كتائب الدفاع الجوي و مستودعا للذخيرة و ردارا.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تحرك لاستهداف مواقع إيرانية في سوريا وذلك بعد ساعات على بدء تصعيد في الجولان مع اعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت هضبة الجولان.

و قد سُمع دوي انفجارات ضخمة فجر الخميس، في سماء العاصمة السورية دمشق، فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق دمشق.

وقال ناشطون أن أصوات انفجارات في مواقع ميليشيات موالية للنظام السوري في الفوج 116 والقاعدة الجوية 122. واندلعت حرائق في محيط طبريا.

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