افتتاح مدينة خليفة بن زايد بأفغانستان بتكلفة 708 ملايين درهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة صندوق أبوظبى للتنمية بدعم برنامج إعمار جمهورية أفغانستان الاسلامية ضمن الجهود الدولية الرامية لتنمية أفغانستان تم افتتاح"مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية" في منطقة القصبة بالعاصمة الافغانية كابول .

وشهد فخامة محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية مراسم افتتاح "مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية" التي تعتبر أحد أبرز المشاريع السكنية التي أنشأتها دولة الإمارات والتي تضم 3,330 وحدة سكنية بقيمة 708 مليون درهم ضمن منحة حكومة دولة الإمارات البالغ قيمتها991.7 مليون درهم عام 2009 لبرنامج اعادة إعمار وتنمية افغانستان التي يدريها صندوق أبوظبي للتنمية لمجموعة مشاريع تنموية في جمهورية أفغانستان الاسلامية.

و اشاد فخامته بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات سموه في تقديم المساعدات الانسانية والتنموية للشعب الافغاني بالمستوى المتميز للمدينة والتخطيط الراقي اللذين تم على اساسهما تنفيذ صرح حضاري جديد يضاف الى الدعم التنموي لافغانستان مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين.

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وأطلع فخامته وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنيمة، ومعالي أجمل غني مستشار الرئيس الأفغاني، ومعالي سعادت منصور نادري وزير التنمية الحضرية والإسكان وسعادة سيف الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في أفغانستان، وسعادة عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة ، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين على معرض صور مكونات أحدى بنايات المدينة البالغ عددها 111بناية و نماذج الوحدات السكنية بالمدينة التي تقع على مساحة إجمالية قدرها 53.8 هكتارا ويأتي المشروع ضمن باقة من المشاريع التنموية المقدمة من دولة الامارات الى جمهورية أفغانستان لسد وتوفير احتياجات العاصمة كابول من الوحدات السكنية اضافة الى أهمية المشروع الاستراتيجي للحكومة الافغانية وآثاره الايجابية المستدامة على المجتمع الأفغاني.

كما جرى خلال حفل الافتتاح الذي اقيم بقصر جارجنار الرئاسي توقيع مراسم تسليم وتسلم وثيقة الملكية الخاصة بالمدينة وقعها من الجانب الإماراتي سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومن الجانب الافغاني معالي سعادت منصور نادري وزير التنمية الحضرية والإسكان إيذانا بافتتاحها وسط حضور رسمي وشعبي قام بعدها الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بتسليم مفاتيح وحدات سكنية على مجموعة من الأسر المستفيدة الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لتقديم الوحدات السكنية التي تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في افغانستان، وتستهدف إسعاد الشعب الأفغاني.

والقى سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة صندوق أبوظبى للتنمية وتمنيات سموهم لجمهورية أفغانستان وللشعب الأفغاني الصديق التقدم والإزدهار.

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