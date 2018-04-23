الإمارات تتكفل بإعادة إعمار مسجد النوري في الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، تتكفل بإعادة وترميم جامع النوري الكبير، ومنارة الحدباء الشهيرة في مدينة الموصل.

ووقعت الإتفاقية من الجانب الإماراتي وزيرة الثقافة نورة الكعبي، التي ذكرت في تغريدة لها، أن هذه البادرة تحض الإرهاب وتنشر الأمل في وجدان الأشقاء العراقيين.

من جانبه كشف وكيل وزير الثقافة والآثار قيس حسين رشيد، أن وزيرة الثقافة الإماراتية وقعت الاتفاقية مع اليونسكو ووزارة الثقافة العراقية، لإعادة ما دمره داعش في مدينة الموصل إبان فترة احتلاله للمدينة.

وتابع رشيد هناك مبادرات من دول أخرى بشأن إعادة إعمار مدينة النمرود، ومواقع أثرية أخرى سيعلن عنها لاحقا.

