الإمارات تدعم الشعب الفلسطيني بمساعدات قيمتها 258 مليون درهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)



بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم /20 مليون دولار/ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم /50مليون دولار أمريكي/ لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتأتي هذه المساعدات بعد قمة القدس في الظهران والتي عبرت بصدق عن وقوف العالم العربي صفا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني مثمنة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستمرارا للجهود الاماراتية التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته عبر تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

ويسعى التبرع الاول المخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة، وتعزيز الخدمات الأساسية للمناطق الفلسطينية.

اما التبرع الثاني لصالح وكالة "الأونروا" فيأتي لدعم برامج التعليم للوكالة في قطاع غزة بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس "الأونروا"والحفاظ على حقوق الطلاب الفلسطينيين فى التعليم حيث تعاني الوكالة من عجز مالي اثر على برامجها ومشاريعها التشغيلية للاجئين الفلسطينيين. مع العلم ان هذا التبرع يأتي استمرارا لبرنامج الامارات لدعم وكالة "الانروا" والمساهمة السنوية في البرامج التعليمية والصحية والتشغيلية.

تجدر الإشارة الى أن المساعدات الإماراتية خلال فترة الخمس سنوات الماضية /2012-2017/ بلغت 1.68 مليار دولار، تركزت بصفة أساسية في دعم البرامج العامة بقيمة 647.7 مليون دولار وبنسبة 38% ومساعدات لقطاع التعليم بقيمة 348.5 مليون دولار بنسبة 21% ، ومساعدات بقيمة 297.6 مليون دولار لقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 18% ومساعدات سلعية بقيمة 128.4 مليون دولار بنسبة 8% ومساعدات بقطاع الصحة بقيمة 126 مليون دولار بنسبة 7% ليصل بذلك اجمالي نسبة تلك القطاعات 92% من اجمالي المساعدات خلال نفس الفترة .

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