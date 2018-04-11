صور القاعدة الجوية T-4 في سوريا بعد الضربة الصاروخية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية الايرانية، صورا للقاعدة الجوية "تي فور" T-4 في سوريا بعد الضربة الصاروخية، حيث قتل 7 من القوات الإيرانية في الهجوم. وكتبت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، على تويتر أن الصور تنشر لأول مرة.

الضربة المذكورة والتي جرت صباح الاثنين الفائت، نفذتها وفق ما اعلن الجيش الروسي ومصدر عسكري سوري، طائرتان حربيتان إسرائيليتان. حسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية، وأضاف الجيش ان الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 من الصواريخ الثمانية.

من جهته قال المرصد السوري إن 14 مقاتلا على الأقل، بينهم إيرانيون وثلاثة ضباط كبار، قتلوا في الضربة التي استهدفت المطار.

المطار يعرف باسم مطار التياس العسكري أو مطار طياس العسكري المعروف أيضا بإسم مطار التيفور T-4.

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هو مطار عسكري للقوات الجوية التابعة للنظام السوري. يقع قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كيلومتر شرق مدينة تدمر في محافظة حمص السورية. ويعد هذا المطار أكبر مطار عسكري في سوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في مدينة الضمير

ويُطلق عليه اسم "مطار التياس العسكري"، إلا أنه أكثر شيوعًا بـ"التيفور"، ويُعرف اختصارًا بـ T-4، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار.

ويُمثّل نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، إذ يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعتاد للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب، بحسب تقارير إعلام سورية.

الصور المرفقة من وكالة "تسنيم"

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