ترامب وماكرون يتعهدان بردّ قوي ومشترك على الهجوم في دوما

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال البيت الابيض إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهدا الأحد "برد قوي مشترك" على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في دوما بالغوطة الشرقية.

وجاء في بيان إثر محادثات عبر الهاتف بين ترامب وماكرون ان الزعيمان ادانا بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا واتفقا على وجوب محاسبة النظام السوري على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان". وأضاف البيان "لقد اتفقا على تبادل المعلومات حول طبيعة الهجمات، وتنسيق استجابة قوية ومشتركة".

