تعرّف على مطار التيفور العسكري الذي استهدف صباح اليوم؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

مطار التياس العسكري أو مطار طياس العسكري المعروف أيضا بإسم مطار التيفور .

هو مطار عسكري للقوات الجوية التابعة للنظام السوري. يقع قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كيلومتر شرق مدينة تدمر في محافظة حمص السورية. ويعد هذا المطار أكبر مطار عسكري في سوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في مدينة الضمير

ويُطلق عليه اسم "مطار التياس العسكري"، إلا أنه أكثر شيوعًا بـ"التيفور"، ويُعرف اختصارًا بـ T-4، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار.

ويُمثّل نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، إذ يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعتاد للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب، بحسب تقارير إعلام سورية.

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يحتوي المطار العسكري على 54 حظيرة إسمنتيّة ومُدرّج رئيسي ومدرجين ثانويين، طول كلٍ منهما يقارب الـ 3 كيلومتر. أغلب طائراته حديثة مثل "ميج 29" و"ميج 27" و"سوخوي 35".

يمتلك دفاعات جوية متطورة للغاية، وأجهزة رادار قصيرة التردد، وآليات عسكرية، وعشرات الدبابات من أحدث الطرازات مثل T82.

يضم بداخله خبراء من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بينهم ضباط وصف ضباط وعساكر. ويُصنّف كأحد أهم المطارات العسكرية أمنيًا واستراتيجيًا لحدوده مع العراق وإحداثياته المتطورة.

خلال السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين، سُمِح للاتحاد السوفياتي الوصول إلى قاعدة تياس الجوية لنشر دورية من الطائرات البحرية.

واستُخدِم من قِبل سلاح الجو التابع للنظام السوري لشنّ ضربات جوية ضد قوات المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية.

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