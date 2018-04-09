خروج الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة في دوما إلى شمال سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت لقطات ٌ بثتها وسائل إعلام النظام السوري، وصول الدفعة الأولى من الرهائن الذين أ ُطلق سراحهم من مدينة دوما السورية، إلى معبر ٍ تُسيطر عليه قوات النظام السوري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق أوسع نطاق لإجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة إلى الشمال السوري.

ويمنح الاتفاق الذي رعته روسيا وجرى التوصل إليه، الأحد، ممراً آمناً لمسلحي المعارضة من آخر معقل لهم قرب دمشق مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة سراح مئات الرهائن وأسرى الحرب.



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